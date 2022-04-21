Согласованный гуманитарный коридор из Херсонской области не сработал - россияне не пропустили автобусы для вывоза людей и не прекратили обстрелы.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Резниченко добавил, что автобусы вынуждены были вернуться обратно.

Ранее мы писали, что Украина требует срочно открыть гуманитарный коридор из "Азовстали" для эвакуации гражданских и раненых военных.

Также "Страна" сообщала, что жителей Луганской области призвали срочно эвакуироваться на этой неделе.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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