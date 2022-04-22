Решение Путина заблокировать сталелитейный завод "Азовсталь" в Мариуполе, вероятно, указывает на желание сдержать украинское сопротивление в городе и высвободить российские силы для развертывания в других местах на востоке Украины.

Об этом сообщает британская разведка, ее отчет опубликован в Twitter Минобороны Великобритании.

По ее данным, полномасштабный наземный штурм завода российскими подразделениями, вероятно, повлек бы за собой значительные потери, что еще больше снизило бы их общую боевую эффективность.

"На востоке Донбасса продолжаются тяжелые обстрелы и бои, поскольку Россия стремится продвинуться дальше к населенным пунктам, включая Красный Лиман, Барвенково, Лиман и Попасную, в рамках своих планов в регионе.

Чтобы попытаться восстановить свои истощенные силы, Россия прибегает к транзиту неработоспособного оборудования обратно в Россию для ремонта", - сообщает разведка.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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