Российские корабли продолжают поисковые мероприятия в зоне затопления крейсера "Москва" и воздушную разведку побережья Украины, выискивая цели для ракетных ударов.

Об этом сообщил в Telegram представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"В Одесской области ситуация стабильная и контролируемая. В Черноморской операционной зоне корабельная группировка русни продолжает блокировать судоходство, одновременно выполняя поисково-спасательные работы в зоне затопления крейсера-неудачника. Угроза ракетных ударов как с моря, так и с оккупированных территорий сохраняется", – рассказал Назаров.

По его словам, захватчики пытаются разведать расположение украинских войск и продолжают запускать беспилотники. Но подразделения ПВО работают метко – на подлете к Николаеву уничтожен очередной вражеский беспилотник комплекса ближнего действия воздушной разведки и наблюдения "Элерон".

Назаров добавил, что 22 апреля на побережье Одессы вынесло волнами две морские мины, однако специалисты ВМС Украины оперативно ликвидировали угрозу.

Напомним, остатки российского крейсера "Москва" ориентировочно находятся на координатах 44°56' N 31°44' E, на глубине 50-60 метров.

Ранее мы писали, что в Одессе опровергли планы затопить танкер с мазутом, чтобы не допустить высадку десанта армии России.

Также "Страна" публиковала видео буксировки крейсера "Москва" после его поражения украинскими ракетами.

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Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

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