После удара по крейсеру "Москва", который в результате сгорел и затонул, погибли 37 членов экипажа.

Об этом заявил источник издания "Медуза", близкий к командованию Черноморского флота РФ.

По данным издания, в результате инцидента были ранены примерно 100 моряков. Количество пропавших без вести неизвестно.

До "Медузы" о том, что на борту "Москвы" погибли примерно 40 моряков, сообщала со ссылкой на мать одного из выживших членов экипажа "Новая газета. Европа".

Официально Минобороны РФ не сообщало о погибших членах экипажа "Москвы". Более того, российское военное ведомство заявляло, что экипаж крейсера эвакуирован "в полном составе".

Однако на церемонии прощания с кораблем, которая прошла в Севастополе 15 апреля, журналисты заметили траурную ленту с надписью "Кораблю и морякам".

На следующий день российское Минобороны опубликовало видео со встречи главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова с моряками затонувшего крейсера "Москва".

На видео видны около 100 моряков. Экипаж "Москвы" составлял 500 человек.

Ранее "Страна" приводила мнения западных источников о жертвах на корабле. Так, военный аналитик H.I. Sutton полагает, что крейсер потерял около половины экипажа.

А в США считают, что жертвы в результате крушения российского ракетного крейсера "Москва" были. Но не называют их количество.