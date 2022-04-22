"Укрпочта" выпустит новую марку на тему "русского военного корабля". Она будет посвящена уничтожению крейсера "Москва".

Об этом объявил генеральный директор компании Игорь Смилянский во время телемарафона.

Марка будет называться "Русский военный корабль - всё". Ее выпустят тиражом пять миллионов экземпляров, также запланирован выпуск 1 млн конвертов.

Напомним, 12 апреля "Укрпочта" выпустила марки с фразой "Русский военный корабль иди ...!". На иллюстрации изображен морской пехотинец, показывающий недружественный жест военному кораблю, а внизу фраза, ставшая крылатой после употребления украинскими военными с острова Змеиный.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Как смотреть "Страну" и блог Олеси Медведевой в Украине - смотрите в выпуске "Ясно.Понятно".