Канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен увеличить военный бюджет Германии на два миллиарда евро. Большинство этих денег пойдут на оказание помощи Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в немецком правительстве.

На эти деньги планируется закупить военную технику, большинство которой передадут Украине.

По словам источника, около 400 миллионов евро из новых денег предназначены для Европейского фонда мира, который закупает оружие для Украины, а некоторые другие расходы будут направлены на двусторонние поставки в Украину и другие страны. - Рейтер.

Напомним, на днях правящая коалиция Германии одобрила поставки тяжелого вооружения Украине.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.