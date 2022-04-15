В Германии призывают людей понижать температуру в помещениях, ездить на велосипеде и всяческие экономить энергию, чтобы стать менее зависимыми от российского газа.

Советы немцам опубликовал в газете Spiegel министр экономики Германии Роберт Хабек.

"Прошу всех сейчас внести свой вклад в энергосбережение. Мы сможем стать менее зависимыми от российского импорта, только если будем рассматривать это как большой совместный проект, в котором мы все участвуем", – сказал Хабек

Он также предложил разрешить сотрудникам компаний работать из дома несколько дней в неделю вместо офисов, если это возможно, а также ездить на велосипедах и поездах вместо машин.

При отоплении домов Хабек предложил вечером задергивать шторы – это позволит сэкономить до 5% электроэнергии, а если снизить температуру в помещении на один градус – экономия составит около 6%.

Напомним, что канцлер Германии Шольц заявил, что ФРГ надеется до конца года стать независимой от поставок нефти из России.

При этом с газом дела обстоят сложнее. Отказ Германии от российского газа обойдется ей в сотни миллиардов евро.

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