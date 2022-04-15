Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, вводящий эмбарго на уголь из России. Кроме того, закон предусматривает возможность замораживать активы лиц, поддержавших вторжение России в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба польского президента.

"Закон о специальных решениях в сфере противодействия агрессии против Украины" запрещает ввоз в Польшу и транзит через ее территорию угля с территории РФ или Беларуси.

"Закон также предусматривает санкции в отношении тех лиц или организаций, которые, в частности, не соблюдают обязательство замораживать средства или экономические ресурсы, не соблюдают запрет на сознательное и преднамеренное участие в деятельности, целью которой является обход мер, указанных в положениях правил ЕС. (...) Они подлежат финансовому штрафу, налагаемому главой Национальной налоговой администрации, в размере до 20 000 000 злотых (около 13,8 млн грн - Ред.) ", - говорится в законе.

Напомним, ранее Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России, включающий эмбарго на импорт угля.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.

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