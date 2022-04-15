Президент Польши Дуда подписал закон, который вводит эмбарго на российский уголь
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, вводящий эмбарго на уголь из России. Кроме того, закон предусматривает возможность замораживать активы лиц, поддержавших вторжение России в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба польского президента.
"Закон о специальных решениях в сфере противодействия агрессии против Украины" запрещает ввоз в Польшу и транзит через ее территорию угля с территории РФ или Беларуси.
"Закон также предусматривает санкции в отношении тех лиц или организаций, которые, в частности, не соблюдают обязательство замораживать средства или экономические ресурсы, не соблюдают запрет на сознательное и преднамеренное участие в деятельности, целью которой является обход мер, указанных в положениях правил ЕС. (...) Они подлежат финансовому штрафу, налагаемому главой Национальной налоговой администрации, в размере до 20 000 000 злотых (около 13,8 млн грн - Ред.) ", - говорится в законе.
Напомним, ранее Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России, включающий эмбарго на импорт угля.
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