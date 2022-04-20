Остатки российского крейсера "Москва", который, как уверяет Киев, неделю назад был подбит украинскими ракетами "Нептун", ориентировочно находятся на координатах 44°56' N 31°44' E, на глубине 50-60 метров.

Об этом сообщает украинский военный портал Defense Express со ссылкой на собственные источники.

В частности, изданию стало известно об аномальной активности спасательных и водолазных кораблей Черноморского флота РФ в 75 километрах юго-западнее мыса Тарханкут.

"Если расчеты верны, то ракетный крейсер "Москва" находится на довольно умеренной глубине в 50-60 метров. Это позволяет использовать водолазов для обследования остатков корабля. Если бы он затонул на 30-40 км к югу, то даже обследовать его на глубине 400-600 метров было бы в разы более сложной задачей. А такие глубины позволяют организовать подъем частей корабля и его вооружение. В первую очередь противокорабельные ракеты П-1000 "Вулкан", часть из которых может быть с ядерным зарядом. В то же время такие операции очень сильно зависят от того, как именно "Москва" легла на дно", - пишет портал.

Если эта информация верна, а также правдивы данные о том, что крейсер подбили у острова Змеиный, то получается, что его буксировали довольно долго и на немаленькое расстояние.

Ранее "Страна" публиковала видео буксировки крейсера "Москва" после его поражения украинскими ракетами.

Мы также сообщали, что на корабле могли погибнуть до 40 членов экипажа, хотя Минобороны России заявляет, что всех моряков эвакуировали.