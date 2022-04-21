Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко опроверг информацию о том, что он намерен затопить танкер с мазутом у берегов Одессы для противодействия высадке вражеского морского десанта.

Об этом Марченко рассказал в вечернем обращении, опубликованном в Фейсбуке.

"Недавно до меня дошла информация, что в некоторых Телеграм-каналах распространяется фейк, якобы я планирую затопить танкер с мазутом недалеко от Одессы, чтобы пленка мазута, покрывающая воду, помешала российским кораблям высадить десант. И якобы уже начались мероприятия по реализации этого коварного плана", - сказал начальник ОВА.

Марченко заявил, что большей нелепости за время войны он еще не слышал. И заверил, что для российских захватчиков совместно с командованием Военно-морских сил подготовлены "куда более интересные вещи для встречи морского десанта, после которой они лично смогут передать поздравления морякам с крейсера "Москва".

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как затонул крейсер "Москва" и разбиралась, на что может повлиять его гибель.

Мы также сообщали, что несмотря на заверения РФ, крейсер мог потерять десятки членов экипажа.