Одесскому журналисту Юрию Ткачеву, который с 19 марта находится в СИЗО, продлили меру пресечения до 5 мая.

Ткачева подозревают в незаконном обращении с боеприпасами. Во время обыска СБУ 19 марта у него дома были найдены взрывчатые вещества, при этом семья Ткачева заявляет, что взрывчатку подбросили при обыске.

Как сообщила "Стране" жена Ткачева Оксана, суд продлил меру пресечения на тех же условиях, что и ранее - с возможностью выхода из СИЗО в случае уплаты залога в размере 1 млн 230 тысяч гривен.

Напомним, 19 марта Ткачев был задержан в Одессе. Его супруга тогда рассказала нашему изданию, что утром к ним домой пришла с обыском СБУ. После чего Юрий сразу был задержан. Также Оксана заявила, что во время обыска им подбросили взрывчатку в бак для белья.

21 марта Юрию выдвинули подозрение по 263 статье Уголовного кодекса - незаконное обращение с оружием и боеприпасами. В рамках этого дела суд определил Ткачеву меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО на 1 месяц с альтернативой уплаты залога в размере 1 млн 230 тысяч гривен.