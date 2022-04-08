Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Киеве эксперта по энергетическим вопросам. В СБУ утверждают, что он сотрудничал с российским информагентством "Россия сегодня" и "распространял кремлевскую пропаганду за миллионные гонорары".

Об этом сказано в посте на Фейсбук-аккаунте спецслужбы от 8 апреля.

"Задержан "эксперт по энергетическим вопросам", который распространял кремлевскую пропаганду и занимался дискредитацией Украины на международной арене. Делал это в эфире санкционных телеканалов и через рейтинговые Телеграм-каналы. И при этом тесно сотрудничал с российским информагентством "Россия сегодня". Инструкции "эксперт" получал от российского куратора из временно оккупированного Крыма, а миллионные гонорары – из РФ через запрещенные в Украине электронные платежные системы", - сказано в записи.

Во время обысков правоохранители обнаружили у, как его назвали в СБУ, "российского агента" средства связи, компьютерную технику и флэш-носители с поличным, наличные в размере 3 миллиона в гривневом эквиваленте, которые он получил на проведение информационных диверсий.

Фамилию задержанного СБУ не называет. По неофициальной информации, речь идет об известном эксперте Дмитрии Маруниче.

Ему уже дали два месяца содержания под стражей в качестве меры пресечения.

Ранее "Страна" сообщала о задержании одесского журналиста Юрия Ткачева. Ему выдвинули подозрение по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами, которые нашли в ходе обыска. При этом жена Ткачева заявила, что взрывчатку Юрию подбросили.

Также мы писали, что СБУ провела обыск у политолога Михаила Погребинского.