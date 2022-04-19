В рамках уголовного производства сотрудники Службы безопасности Украины 19 апреля провели следственные действия в помещениях полтавского горсовета и по месту жительства мэра города Александра Мамая.

Об этом сообщает местное издание "Полтавщина".

По данным издания, следственные действия (обыски) прошли в рамках уголовного производства, открытого управлением Главного управления Нацполиции в Полтавской области в связи с возможным хищением гуманитарной помощи.

Сотрудники СБУ побывали с обысками в помещениях горсовета, в частности, в рабочем кабинете полтавского городского главы Александра Мамая, по месту его жительства, а также в Институте развития города и по месту жительства его руководительницы Татьяны Татариной.

В издании напомнили, что в последний раз обыски в горсовете проходили в сентябре, когда правоохранители задержали на взятке в $5000 главу фракции "За будущее" Евгения Диканя и главного архитектора Полтавы Николая Шевелева. Судебные заседания по этому делу продолжаются до сих пор.

Как писала "Страна", на днях СБУ сообщила о поимке криминальных авторитетов Эмиля Варшавского и Пайзулаева, которые сотрудничали с Россией.

Также мы приводили предупреждение СБУ о том, что от ее имени рассылают спам с вирусом.