В СБУ заявили о фейковой рассылке от имени спецслужбы, которая содержит вирус
Служба безопасности Украины заявляет о рассылке вируса от имени спецслужбы.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в своем Телеграм-канале.
Для рассылки используют популярные мессенджеры. В сообщениях просят скачать файл с якобы инструкцией действий на период военного времени (на самом деле - с вирусной программой).
СБУ просит:
- не открывать и не загружать файлы от неизвестных лиц;
- сразу удалять такую переписку;
- доверять только официальным источникам информации.
Ранее мы писали, как правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, и Киберполиция Украины сообщили о зафиксированных кибератаках, направленных на получение доступа к учетным записям Телеграм.
Тем временем война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.
Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.