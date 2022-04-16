Служба безопасности Украины заявляет о рассылке вируса от имени спецслужбы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в своем Телеграм-канале.

Для рассылки используют популярные мессенджеры. В сообщениях просят скачать файл с якобы инструкцией действий на период военного времени (на самом деле - с вирусной программой).

СБУ просит:

не открывать и не загружать файлы от неизвестных лиц;

сразу удалять такую переписку;

доверять только официальным источникам информации.

Ранее мы писали, как правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, и Киберполиция Украины сообщили о зафиксированных кибератаках, направленных на получение доступа к учетным записям Телеграм.

Тем временем война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.