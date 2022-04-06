Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, и Киберполиция Украины сообщили о зафиксированных кибератаках, направленных на получение доступа к учетным записям Телеграм.

Об этом Госспецсвязи сообщил в своем Телеграм.

Преступники распространяли среди граждан Украины сообщения с вредной ссылкой на якобы вебсайт Telegram, чтобы получить несанкционированный доступ к аккаунтам, в том числе и с возможностью перехвата одноразового кода с SMS.

”В результате таких атак злоумышленники похищают данные сессии, список контактов и истории переписки в Телеграм”, - говорится в сообщении.

Украинские киберспециалисты заблокировали хостинг, с которого велись атаки, однако злоумышленники "переезжают" на хостинги России.

"Будьте бдительны и ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам. Также необходимо установить дополнительный пароль для двухэтапной проверки подлинности в Телеграм (вместе с кодом, поступающим в SMS). Дополнительно необходимо в настройках Телеграм завершить все сеансы кроме текущего", - советуют в Госспецсвязи.

В то же время, в случае получения подобных сообщений, нужно срочно информировать CERT-UA и Киберполицию.

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