На украинские органы власти идет кибератака хакерской группировки.

Хакерская группа "Армагеддон" рассылает украинским чиновникам письмо с якобы списком "военных преступников РФ".

После открытия вложений хакеры получают удаленный доступ к компьютеру. Об этом предупреждает Госслужба спецсвязи Украины.

Напомним, в The Times обвинили Китай в кибератаках объектов Украины, однако в СБУ опровергли эту информацию.

Также "Страна" сообщала, что "Укртелеком" подвергся мощной кибератаке.

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