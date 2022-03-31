Российские хакеры из группировки Coldriver, или Callisto попытались недавно взломать компьютерные сети НАТО и оборонных ведомств ряда стран Восточной Европы.

Об этом говорится в отчете специалистов по интернет-безопасности Threat Analysis Group компании Google.

"Эти вредоносные кампании использовали только что созданные аккаунты Gmail для рассылки на аккаунты других провайдеров электронной почты, поэтому степень их успешности неизвестна", - говорится в отчете Threat Analysis Group.

Threat Analysis Group отслеживает более 270 поддерживаемых правительствами киберпреступных группировок из более чем 50 стран.

Ранее мы сообщали, что российские хакеры взломали сайты украинских изданий, где разместили свои флаги, георгиевскую ленту и букву Z.

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