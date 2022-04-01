СМИ заявили, что массированную кибератаку на украинские военные и энергетические объекты накануне российского вторжения совершали китайские правительственные хакеры. СБУ отрицает.

Сперва об этом написало британское издание The Times со ссылкой на внутренние документы СБУ.

Якобы китайское правительство координировало ряд мощных кибератак более чем на 600 веб-ресурсов, связанных с Министерством обороны Украины и других органов власти.

Однако вскоре СБУ опровергла эту информацию.

"Служба безопасности Украины не предоставляла СМИ какой-либо официальной информации о том, что якобы накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину на наши военные и другие ресурсы были проведены кибератаки из Китая. СБУ не имеет отношения к выводам, обнародованным журналистами издания The Times. В СБУ пока нет таких данных и никакое расследование на этот счет не ведется", - заявили в службе.

Серия атак началась 20 февраля, а наиболее мощные из них пришлись на 23 февраля – накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.

Напомним, что в кибератаке на украинские банки в Белом доме обвиняли Россию.

В ответ, по данным журналистов, спецслужбы США предложили Байдену варианты кибератаки против России.