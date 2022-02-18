В Соединенных Штатах Америки заявили о том, что считают Россию виновной в недавней кибератаке на украинские банки.

Об этом сообщила помощник президента США по национальной безопасности Энн Нойбергер в пятницу, 18 февраля.

"Правительство США считает, что кибероператоры из России, вероятно, совершили атаки на украинское правительство, в том числе на военные и иные критически важные сети", - сказала она.

Нойбергер также проинформировала, что кибератака имела ограниченный эффект, поскольку США оказали поддержку Киеву по укреплению киберзащиты.

"Мы считаем, что российские власти несут ответственность за масштабные атаки на украинские банки на этой неделе. У нас есть техническая информация, которая связывает инфраструктуру ГРУ с большим объемом данных, передававшихся на IP-адреса и домены в Украине", - утверждала Нюбергер.

В свою очередь, в Пентагоне уже рассказывали о том, что разведывательное ведомство США продолжает оценивать недавние кибератаки на украинские государственные сайты и банки. По мнению американского министра обороны Ллойда Остина, их "сценарий взят из российских методичек".

Напомним, что на днях сайты Министерства обороны, Вооруженных сил и ряда украинских банков подверглись DDoS-атаке.

Также мы писали о том, что кибератаку на банки и военные ведомства в Минцифры назвали самой мощной за всю историю Украины.

"Страна" сообщала, что по данным Минцифры, первоначальная атака шла из России и Китая (а потом из Чехии и Узбекистана).

Кроме того, вслед за Приватбанком и Ощадбанком о кибератаке заявили и в Monobank.