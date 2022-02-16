Вечером в среду, 16 февраля, в Украине уже сутки продолжается кибератака на государственные ресурсы и банки. Часть приложений восстановили свою работу, часть - еще нет.

"Дия" сайт и приложение на смартфонах - работает. Что касается банков - "Ощад 24/7" не открывается ни на телефоне, ни на ПК, "Приват24" работает - приложение прогружается на телефоне и нормально функционирует на компьютере.

Работает сайт Министерства обороны, а сайт ВСУ - в тестовом режиме.

Ранее в Министерстве бороны сообщили, что воспользовались помощью американцев и перенаправили трафик на свой сайт через защищенный сервер в США.

В Минцифры еще вчера заявили, что первоначальная атака шли из России и Китая (а потом из Чехии и Узбекистана). А СБУ сегодня вечером дала брифинг и рассказала, что расследование еще продолжается, но по предварительной информации к кибератаке могут быть причастны спецслужбы РФ.

"Мы видим след иностранных спецслужб. Исходя из нынешних реалий, страна, которая заинтересована в таких имиджевых ударах по Украине – это РФ. Впрочем, это еще нужно установить", - заявил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, которого цитирует пресс-служба СБУ.

Напомним, вчера сайты Министерства обороны, Вооруженных сил и ряда украинских банков подверглись DDoS-атаке.

Также сообщалось, что кибератаку на банки и военные ведомства в Минцифры назвали самой мощной за всю историю Украины.