Хакеры, связанные с группировкой Anonymous, заявили, что получили доступ к кремлевской системе видеонаблюдения.

Об этом сообщает Anonymous TV в Твиттере.

В посте указано, что за атакой стоят хакеры, которые в Твиттере известны под ником Thblckrbbtworld и связаны с группировкой Anonymous.

"Хакеры Thblckrbbtworld, которые действуют от имени Anonymous, получили доступ к кремлевской системе видеонаблюдения. Они написали: "Мы не остановимся, пока не раскроем все ваши секреты. Вы не сможете нас остановить. Теперь мы внутри замка, Кремль", — говорится в сообщении Anonymous TV.

Как выяснилось, пользователь с ником Thblckrbbtworld опубликовал такой пост еще 11 марта.

На видео демонстрируются кадры из разных кабинетов. Можно увидеть, как проходят совещания, заседания, как сотрудники убирают конференц-зал.

Ранее хакерская группировка Anonymous выложили в общий доступ личные данные 120 тысяч солдат и офицеров ВС РФ, участвующих в войне против Украины.

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