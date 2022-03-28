Хакеры из Anonymous утверждают, что взломали Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию.

Об этом Anonymous сообщили в своем Twitter.

Хакерская группировка Anonymous, которая ранее взламывала сайты и компьютеры нескольких российских государственных организаций, заявила, что связанные с ней хакеры получили доступ к серверам Всероссийской государственной телерадиокомпании.

Организация обещает вскоре опубликовать 870 гигабайт данных ВГТРК.

Сведений о том, какие именно сведения похищены, группа не приводит - как и каких-либо доказательств своих утверждений.

Раннее хакерская группировка Anonymous атаковала сотрудничающие с Российской Федерацией компании. Кибератакам подверглись российские подразделения компаний "Ашан", "Леруа Мерлен" и "Декатлон". Ранее хакеры призвали все компании, продолжающие работать в России "убраться из РФ". На выполнение своих условий Anonymous отвели 48 часов. Официальной реакции атакованных филиалов не последовало.

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