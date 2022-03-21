Хакерская группировка "Анонимус" пригрозила атаковать компании, которые продолжат вести бизнес в России. Об этом сообщается в микроблоге группировки в Тwitter.

"Призываем все компании, продолжающие работать в России, уплачивая налоги в бюджет кремлевского преступного режима: Убирайтесь из России! Мы даем вам 48 часов, чтобы подумать и уйти из России, иначе вы окажетесь под нашей мишенью!", - говорится в сообщении.

Отметим, что речь идет о таких компаниях как Nestlé, Otis, "Райффайзен банк Аваль", Bridgestone, Papa John’s, Oreo, Subway, Herbalife и других.

Напомним, Боррель анонсировал обсуждение главами МИД ЕС санкций против нефтяной отрасли России.

В Украине уже 26-й день продолжается война. За ситуацией на фронте и в тылу, переговорами и эвакуацией "Страна" следит в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала основные события вчерашнего дня: Генштаб подтвердил, что РФ использовала против Украины гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" и есть угроза его дальнейшего применения, а Турция заявила, что в позициях Москвы и Киева наметилось сближение.

Кроме того, мы рассказывали, почему Зеленского начали атаковать за идею отказаться от НАТО.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах.