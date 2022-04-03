Хакерская группировка Anonymous выложили в общий доступ личные данные 120 тысяч солдат и офицеров ВС РФ, участвующих в войне против Украины.

Об этом сообщается на официальном аккаунте группировки в Twitter.

"Все солдаты, участвующие во вторжении в Украину, должны предстать перед военным трибуналом", - отметили в публикации.

Ранее Anonymous не раз взламывали сайты российских стратегических объектов, министерств и СМИ. Также под удар попали зарубежные компании, отказавшиеся уходить с российского рынка.

Сегодня, 3 апреля 2022 года, в Украине идет 39-й день войны. В нашем обновляемом материале — об обстановке на фронтах.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины — в публикации "Где пройдет линия".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Итоги субботы в материале "Удары с воздуха, подготовка к битве за Донбасс, предложение Шольца по НАТО" и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".