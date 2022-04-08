Государственные органы Украины атакует группа хакеров Armageddon. Об этом сообщает Госспецсвязи.

"Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, предупреждает о получении новых опасных электронных писем с темой "№1275 от 07.04.2022", - говорится в сообщении

Письма содержат HTML-файл, открытие которого приведет к созданию на компьютере архива с файлом под названием "О фактах преследования и убийства работников Прокуратуры со стороны российских военных на временно оккупированных территориях.lnk".

Его открытие, в свою очередь, приведет к возможности хакеров получить полный контроль над вашим компьютером и грозит воровством конфиденциальной информации, повреждением данных и компьютерных систем.

Скриншот: Telegram/Держспецзв'язку

Ранее мы писали, что хакеры Anonymous заявили, что получили доступ к системе видеонаблюдения Кремля.

Также "Страна" рассказывала о кибератаках на украинских пользователей Telegram.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

Также мы писали о том, как в Украине начал работать закон о труде в военное время.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы.