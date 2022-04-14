Россия пыталась использовать криминалитет, чтобы расшатать ситуацию в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В Одессе СБУ нейтрализовала мощную преступную группировку, которая пошла на сотрудничество с врагом и хотела присоединиться к оккупационной власти. Коллаборанты поддерживали связь с войсками РФ и докладывали им про ситуацию в регионе. Они пытались расшатать обстановку: терроризировали и запугивали местное население", - сообщает в видео спикер прес-службы.

Кроме того, бандиты должны были "охотиться" на правоохранителей и активистов. Лидеры и члены преступных группировок, среди которых известные в криминальных кругах "Эмиль Варшавский" и "Пайзулаев", задержаны.

"Некоторые члены группировки записались в ряды Теробороны, чтобы собирать информацию об украинских военных в Одесской области", - сообщили в СБУ.

Все члены группировки, являющиеся гражданами Украины, задержаны. Один из лидеров (который является иностранцем) выдворен из Украины, другому, который находится за границей, – запрещен въезд.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.