В Украине уже два месяца идет война.

"Страна" узнала у ряда известных журналистов, выступавших за диалог за Россией, как поменялись их взгляды после 24 февраля.

Диана Панченко

Я из тех, кто последние восемь лет верил в диалог. Ради мира. Я всегда говорила что мечтаю провести эфир в нашем, украинском Донецке. Но я ошибалась. Россия - страна, которая понимает только силу. И мы смогли ее показать.Россия же проиграла ещё 24 февраля. Подписав приговор себе и своим адептам.

Напав на Украину, Россия навсегда потеряла возможность влияния в регионе. Превратилась в государство страха и крови.

Империя зиждется на крови и страхе. Чтоб удержать империю, нужно воевать, убивать, навязывать. Но вот парадокс. Навязывать нечего. Русская пропаганда по сути уже лишена смыслов. Кроме одного - тупой, упоротой силы. Смысл зла в том, чтоб быть злом.

Среди моих коллег, друзей и близких нет никого, кто пытался бы оправдать военные преступления Кремля.

И хотя я ежедневно получаю сотни угроз, остаюсь в Украине. Здесь мой дом.

Более того, я вижу и хорошее. Ценой жизней наших героев мы сдали самый сложный экзамен. Путин хотел нас разрушить, но а итоге сделал нас сильнее. Мы показали, что можем себя защищать. Один из сложных и важных уроков - больше никаких иллюзий. Только мы можем себе помочь. И мы уже это доказали. Считаю, что все попытки Запада навязать нам свои правила игры - какие реформы или кадровую политику проводить - впредь уйдут в прошлое.

На передовой защиты Родины - города-герои. Харьков, Мариуполь, Николаев - традиционно русскоязычные города показали, что язык не имеет значения. Считаю, что русский язык - также наш и нельзя отдавать его врагу.

Россия уже проиграла. И речь не только о международной изоляции и разрушенной экономике. Слово "русский" во всем мире теперь с привкусом стыда. За кровь и жизни наших людей. Наших детей.

Борьба - лучше, чем страх. Именно поэтому мы победим. Империя убивает из страха уйти в небытие. Мы - воюем за свободу, ценности, жизнь.

Что до меня, то я работала для того, чтоб жить в свободной стране. И буду продолжать это делать. Как умея защищая себя и свою Родину.

Макс Назаров

За диалог в принципе, и за диалог с Россией в частности, выступал весь цивилизованный мир. Особенно в 2014 году, после двух котлов, после подписания Минских соглашений, все говорили о диалоге. Реализация этого диалога как раз была прописана в Минских соглашениях, с реализацией которых согласился и Владимир Зеленский.

В медиа и политических обсуждениях все выступали за диалог с РФ, за дипломатическое и правовое решение сложившейся с 2014 года ситуации. Чтобы закончить войну.

Россия подло и, самое главное, в открытую, с регулярными войсками 24 февраля вторглась в Украину. Ровно в 5 утра 24 февраля большинство украинцев, процентов 80-90, четко осознали, что диалог с Россией закончился. Россия ножом в спину сделала ровно то, что когда-то нацистская Германия сделала с Украиной в составе СССР в 1941 году. Просто напала.

Поэтому мировоззрение и отношение к диалогу с Российской Федерацией, разумеется, изменилось. И все в принципе, что связано с дальнейшими отношениями (говорю не только о дипломатии, а и об экономике, культуре) именно с государством Российская Федерация, с 24 февраля закончилось.

Для тех украинских политиков, журналистов, отдельных деятелей, которые не смогли этого осознать, но при этом высказались, мол, Украина сама виновата, у меня плохие новости.

Все остальные абсолютно адекватно приближают победу, борются за победу. Мы это делаем в рамках того, что можем делать. Я это делаю в своих "оружейных складах". Мое оружие - слово. Я могу помочь Вооружённым силам Украины, чем могу. Я говорю о финансовой, гуманитарной стороне. Каждый в стране делает все, что может для победы. И мы обязательно победим. И тогда, возможно, снова кто-то, через много лет, поговорит о диалоге с народом России, то бишь с русскими. Пока же - много вопросов.