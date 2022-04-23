В Одессе оккупанты нанесли ракетный удар по городу, в результате чего в жилом доме начался пожар.

Об этом заявил депутат Одесского горсовета Петр Обухов.

"Получили "подарки" к Пасхе от путина – в Одессе упали крылатые ракеты. К сожалению, попадание в жилое здание. Что еще раз доказало необходимость выполнения правила двух стен", - говорится в сообщении.

Кроме того, советник главы МВД Антон Геращенко публикует видео дыма над Одессой после ракетного обстрела.

По его словам, по городу выпустили не менее шести крылатых ракет. Несколько ракет удалось сбить. Горожане видели взрывы в небе и падающие горящие обломки. Как минимум одна ракета упала и взорвалась.

"Попали в жилые дома. Уже точно известно об одном погибшем. Он сгорел в своей машине во дворе одного из домов", - сообщил Геращенко.

В свою очередь, мэр Краматорска Алексей Гончаренко в Telegram-канале написал о том, что "Одесса была атакована Калибрами".

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