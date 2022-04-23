Согласно анализу ЕС, уже после аннексии Крыма Россией, Франция и Германия продали Москве военной техники на 230 миллионов фунтов стерлингов. Вероятно, она использовалась во время нынешнего вторжения России в Украину.

Об этом пишет The Daily Mail.

"По идее, это должно было быть невозможно из-за эмбарго ЕС, запрещавшего продажу оружия России после аннексии Крыма в 2014 году. Но в прошлом месяце было обнаружено, что Франция, Германия и Италия воспользовались лазейкой в запрете. ЕС запретил "прямую или косвенную продажу, поставку, передачу или экспорт оружия и связанных с ним материалов всех типов, включая оружие и боеприпасы, военную технику и оборудование, военизированное оборудование и запасные части, в Россию" восемь лет назад", - сообщает газета.

Также The Daily Mail добавляет, что Франция и Германия смогли продать России оборудование на сотни миллионов фунтов стерлингов. Была использована формальность, позволяющая заключать контракты до 1 августа 2014 года или дополнительные контракты.

Кроме того, мы также писали о том, что представитель Белого дома Далип Сингх заявил, что "есть тревожные доказательства" помощи российским вооруженным силам со стороны Народной освободительной армии Китая. Однако пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби через несколько часов сделал противоположное заявление.

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает, что означают озвученные Россией планы по наступлению на юге Украины к Приднестровью.