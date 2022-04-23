Пентагон ищет новые возможные варианты для ускорения производства оружия и экспорта его в Украину.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на запрос оборонного ведомства, опубликованный на правительственном сайте.

"Пентагон ищет новые пути для промышленности США, чтобы ускорить производство и нарастить мощности для создания проверенного, эффективного оружия, требующего минимальной подготовки и быстро экспортируемого в Украину".

В частности, Пентагон собирается ускорить производство оружия и коммерческие возможности, связанные с противовоздушной, противоброневой, противопехотной, береговой обороной, а также беспилотными воздушными системами и средствами связи.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что тактика и стратегия Украины в противостоянии со страной- агрессором – получить больше артиллерии, тяжелой бронетехники и после того нанести очень мощные контрудары по группировкам России и пойти в контрнаступление.

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

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