США будут наращивать экономическую и военную поддержку Киеву, подстраивая ее под конкретные нужды Украины в свете спецоперации РФ.

Об этом заявил 22 апреля заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх в эфире телеканала CNN.

"Мы стремимся подстроить нашу поддержку Украине под то, как разворачиваются события на поле боя. Это что касается военной и стратегической составляющих. Что до экономических и стратегических последствий для России, то всё это будет только расти", - сказал он .

Кроме того, Сингх добавил, что США готовы на любые шаги, чтобы привлечь к ответственности Россию за ситуацию вокруг Украины, кроме прямой военной конфронтации.

"У нас будет время, чтобы привлечь этих людей к ответственности за то, что они сделали, но для того, чтобы наши меры заработали, потребуется время. Мы не собираемся вступать в прямую военную конфронтацию с Россией", - добавил он в своем выступлении.

Ранее сообщалось, что Белый дом нанял трехзвездочного генерала в отставке Терри Вольфа, чтобы помочь скоординировать сотни миллионов долларов военной помощи Украине.

"Страна" также писала, что в США знают о риске попадания переданного Украине оружия войскам России или на черный рынок.