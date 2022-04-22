У США мало способов отследить судьбу поставок противотанковых, зенитных и других вооружений, которые они отправляют в Украину. Но администрация Байдена осознанно готова пойти на риск попадания оружия противникам Киева.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В США считают, что передача оружия на сотни миллионов долларов в краткосрочной перспективе жизненно важна для способности Украины сдержать вторжение Москвы. Но по мнению американских чиновников и военных аналитиков есть риск, что в долгосрочной перспективе часть этого оружия может оказаться в руках других вооруженных сил, которые США не собирались вооружать.

Принимая решение об отправке в Украину оружия и снаряжения на миллиарды долларов, администрация Байдена учла этот риск. При этом сейчас в Белом доме полагают, что неспособность должным образом вооружить Украину - это еще больший риск.

Поскольку американских военных нет в Украине, США и страны НАТО в значительной степени зависят от информации, предоставляемой украинскими властями. В частном порядке официальные лица признают, что у Киева есть мотивы давать только ту информацию о судьбе оружия, которая подкрепит его аргументы в пользу дополнительной помощи.

"Каждое публичное заявление - это информационная операция, каждое интервью, каждое выступление Зеленского в эфире - это информационная операция", - сказал источник, знакомый с западной разведкой.

В течение нескольких месяцев Запад располагал подробными отчетами о состоянии российских сил на территории Украины: их потерях, боеспособности, запасах оружия и так далее. Но когда дело доходит до украинских сил, официальные лица признают, что у Запада, включая США, есть пробелы в информации. Западные оценки украинских потерь также туманны.

"Я не могу вам сказать, где оружие находится в Украине и используют ли его украинцы в данный момент. Они не сообщают нам о каждом патроне, которым стреляют, а также о том, кто и когда это делает. Возможно, мы никогда не узнаем точно, в какой степени они их используют", - заявил журналистам на прошлой неделе высокопоставленный представитель министерства обороны.

По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, грузовики с поддонами с оружием, предоставленные США, забирают украинские вооруженные силы в основном в Польше, а затем переправляют в Украину. Там "украинцы сами определяют, куда они идут и как".

Источник в Конгрессе указал, что, хотя США не присутствуют в Украине, у Вашингтона есть инструменты, чтобы узнать, что происходит на самом деле, а не только опираться на слова украинцев. Например, США широко используют спутниковые снимки и коммерческое оборудование связи.

Другой источник в Конгрессе сказал, что американские военные считают надежной информацию, полученную от Украины, поскольку США уже восемь лет обучают и оснащают украинскую армию. Но это не означает, что нет слепых зон, сказал источник, например, в таких вопросах, как боевой статус украинских С-300.

Аналитик по вопросам обороны и внешней политики Джордан Коэн сказал, что самая большая опасность, связанная с потоком оружия, направляемого в Украину, заключается в том, что произойдет с ним, когда война закончится или перейдет в затяжную фазу. В этом случае неизбежно попадание части оружия на черный рынок, как это произошло в Афганистане. Также часть оружия оказывается в руках противников США. Многое из того, что США оставили для помощи афганским силам, стало частью арсенала талибов после краха афганского правительства.

Риск повторения аналогичного сценария в Украине также существует, признал представитель Минобороны. В 2020 году генеральный инспектор Министерства обороны опубликовал отчет, в котором выражается обеспокоенность по поводу контроля за конечным использованием оружия, отправляемого в Украину.

Но, учитывая почти бесконечные краткосрочные потребности украинских сил в большем количестве оружия и боеприпасов, долгосрочный риск того, что оружие окажется на черном рынке или в чужих руках, считается приемлемым, сказал чиновник.

"Это может стать проблемой через 10 лет, но это не значит, что мы не должны об этом думать. Более 50 миллионов патронов - все эти боеприпасы будут использоваться не только для борьбы с россиянами. В конце концов, эти боеприпасы будут использоваться не по назначению, преднамеренно или нет", - предрек Коэн.

Официальных лиц меньше беспокоит - по крайней мере, сейчас, - что оружие попадет в руки россиян. Источник отметил, что неспособность России удержать большие участки территории или заставить сдаться многих украинских военных означает, что это оружие остается в руках украинцев.

Россия изо всех сил пыталась перехватить или уничтожить поставки. Однако источник, знакомый с разведданными, сказал, что, похоже, Россия не активно атаковала западные поставки оружия, ввозимые в Украину, хотя неясно, почему именно, тем более что у США есть разведданные о том, что в РФ обсуждали эту тему.

Существует несколько теорий о том, почему поставки до сих пор не были уничтожены. Согласно одной из них, россияне просто не могут их отследить, ведь оружие и технику отправляют в машинах без опознавательных знаков и часто перевозят в ночное время. Возможно также, что у российских сил заканчиваются боеприпасы, и они не хотят тратить их на случайные грузовики, если только точно не уверены, что те перевозят оружие.

В целом у России нет идеального разведывательного обзора Украины, отметил источник, а ее воздушные возможности над западной Украиной, куда поступают грузы, крайне ограничены из-за украинских систем ПВО.

Публично Пентагон заявляет, что пока не видел попыток России помешать поставкам оружия.

"Рейсы по-прежнему осуществляются в перевалочные пункты в регионе. И по-прежнему происходит наземное перемещение оружия внутри Украины. Каждый день в руки украинцев попадают оружие, материалы и вспомогательное оборудование", - сказал Кирби.

Ранее в США уже признавали, что имеют мало способов отследить, куда именно попадает отправленное в Украину вооружение.

Между тем в Евросоюзе договорились закупать тяжелое оружие для бесплатной передачи Украине.