Украинские военные впервые с начала российского полномасштабного вторжения начали обучаться в Британии работе с новыми видами вооружений.

Об этом заявили у премьер-министра Британии Бориса Джонсона, сообщает Reuters.

Речь о небольшой группе офицеров, которых обучают работе с бронированными патрульными машинами "Мастиф".

Англичане подарили Киеву 120 "Мастифов", которые можно использовать в том числе для разведки.

В целом, пишет Reuters, количество военных тренингов украинцев на Западе будет нарастать - по мере роста поставок импортных вооружений, которыми нужно учить пользоваться.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" рассказывала о главных событиях вчерашнего дня, 21 апреля.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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