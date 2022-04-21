Вице-маршал британской авиации Шон Белл считает, что президент РФ Владимир Путин остановил штурм "Азовстали" в Мариуполе потому, что на городе сейчас сосредоточено внимание всего мира.

Об этом военный заявил в интервью британскому телеканалу Sky News.

"Нечасто увидишь, как Путин вмешивается в тактические детали на поле боя, поэтому нужно смотреть дальше того, что здесь происходит на самом деле. Совершенно очевидно, что это трудный орешек… и это отвлекает его от основных усилий", – сказал Белл.

"Другое дело, что есть неподтвержденные сообщения о тысячах мирных жителей, все еще находящихся в этом районе, и любое нападение приведет к большому количеству жертв среди гражданского населения. До сих пор это не было проблемой для России, но, поскольку мировые СМИ сфокусированы на Мариуполе, я подозреваю, что это не поможет его военным целям", – считает британский военный.

Ранее "Страна" анализировала, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

Мы также сообщали, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о взятии Мариуполя, после чего подразделения РФ стали перебрасывать на другие участки фронта.