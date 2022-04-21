Российские телеграмм-каналы публикуют видео колонн военной техники "ДНР", которые покидают Мариуполь.

Как пишут, после объявленного главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу "взятия города", подразделения перебрасывают на другие участки фронта.

Напомним, сегодня Шойгу заявил, что весь город уже под контролем России, кроме "Азовстали". Путин поручил Шойгу не штурмовать "Азовсталь", а заблокировать ее и ещё раз предложить украинским военным сдаться в плен.

Напомним, ранее в "Азове" заявили о почти полном уничтожении завода и множества людей под завалами.

Также сообщалось, что в Европе прогнозируют, что Россия захватит Мариуполь в ближайшие несколько дней.

Вместе с тем Зеленский считает, что украинская армия не может разблокировать Мариуполь.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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