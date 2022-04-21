В четверг, 21 апреля, президент России Владимир Путин встретился с министром обороны РФ Сергей Шойгу в Кремле. Стороны обсудили войну в Украине, в частности, ситуацию в Мариуполе. Об этом сообщают российские СМИ.

Путин заявил, что штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе не нужно.

"Нужно беречь жизни наших солдат. Не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в "Азовстали" так, чтобы муха не пролетела", - сказал он.

Шойгу на встрече с Путиным заявил, что завод "надежно заблокирован", и что более двух тысяч военных сейчас находятся там. Также он считает, что на завершение "операции" по "Азовстали" нужно три-четыре дня.

Шойгу также утверждает, что весь остальной Мариуполь, кроме "Азовстали", находится уже под российским контролем.

Напомним, ранее в "Азове" заявили о почти полном уничтожении завода и множества людей под завалами.

Также сообщалось, что в Европе прогнозируют, что Россия захватит Мариуполь в ближайшие несколько дней.

Вместе с тем, Зеленский считает, что украинская армия не может разблокировать Мариуполь.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

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