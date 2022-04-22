Белый дом нанял трехзвездочного генерала в отставке Терри Вольфа, чтобы помочь скоординировать сотни миллионов долларов военной помощи, которую Соединенные Штаты направляют Украине.

Об этом сообщает CNN.

Чиновники администрации говорят, что Терри Вольф недавно присоединился к Совету национальной безопасности, чтобы помочь координировать помощь в области безопасности, которую США и их партнеры предоставляют Украине.

Вольф - трехзвездочный генерал в отставке, офицер бронетанковых войск с опытом работы в Пентагоне, Объединенном штабе, Государственном департаменте и СНБ.

Натан Сейлз, который работал координатором США по борьбе с терроризмом в Государственном департаменте при тогдашнем президенте Дональде Трампе, похвалил Вольфа как "хороший выбор для этой роли".

"После многолетней карьеры на стыке дипломатии и войны он именно тот человек, который сможет обеспечить Украину оружием, необходимым для победы в кровавой войне с Россией", - сказал Сейлз.

Ранее "Страна" сообщала, что в США специально разработали новые беспилотники "Призрак Феникса" для военных нужд Украины.

Также мы писали, что 21 апреля президент США Джо Байден выступил с заявлением по теме войны Украины и России и анонсировал очередной пакет военной помощи на $800 миллионов. Помимо упомянутых беспилотников пакет включает артиллерию (72 гаубицы) и 144 тысячи снарядов.