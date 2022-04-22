США готовы на любые шаги, чтобы привлечь к ответственности Россию за войну в Украине, кроме "прямой военной конфронтации".

Об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх в интервью CNN.

"У нас будет время, чтобы привлечь этих людей к ответственности за то, что они сделали, но для того, чтобы наши меры заработали, потребуется время. Мы не собираемся вступать в прямую военную конфронтацию с Россией. Президент ясно дал понять: все, кроме прямой военной конфронтации с РФ, мы сделаем, сделаем с нашими союзниками и будем усиливать столько, сколько понадобится", - сказал Сингх.



Также он заявил, что США готовы предоставлять Украине все ресурсы, которые смогут.

Ранее в Пентагоне также заявили, что ВМС США не будут участвовать в операциях по снятию блокады портов в Черном море.

И в эвакуации гражданских из Мариуполя США тоже учавствовать отказываются.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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