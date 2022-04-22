Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что между государствами-членами Евросоюза нет единства по вопросу отказа от российских энергоресурсов.

Об этом сообщил Боррель в интервью газете "Еl pais". -

Отвечая на вопрос, когда будет одобрен новый пакет санкций, включающий нефть и газ из РФ, Боррель сказал: "Я не могу назвать дату. Насколько я знаю, предложения на столе нет, но есть варианты, как лучше это сделать. Ни по одному из этих предложений нет единогласия".

Отметим, что президент Франции Макрон в интервью газете Corriere della Sera заявил, что эмбарго на российский газ сейчас не обсуждается.

Ранее Франция заявляла, что поддержит эмбарго на импорт российской нефти.

Также мы писали, что на фоне прекращения некоторыми странами импорта нефти из России в последние недели ее экспорт в неизвестные пункты назначения значительно возрос. Такое явление уже наблюдалось, когда против Ирана и Венесуэлы ввели санкции и те продавали нефть в обход ограничений.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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