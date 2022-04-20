Глава Евросовета Шарль Мишель продолжает свой визит в Киев. Он уже посетил разрушенную россиянами Бородянку под Киевом и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

После поездки в пригород еврочиновник написал в Twitter, что история не забудет военные преступления, которые в этом городе совершили российские оккупанты.

"В Бородянке. Как Буча и многие другие города в Украине. История не забудет военные преступления, которые здесь были совершены. Не может быть мира без справедливости", — написал Мишель.

После этого он вернулся в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Пресс-служба ОПУ сообщила, что стороны обсудили санкции против России, оборонную и финансовую поддержку Украины и заполнение анкеты для вступления в ЕС.

Напомним, что на днях Украина заполнила первую часть опросника для ЕС и ждет позитивного решения по поводу вступления в сообщество уже летом.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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