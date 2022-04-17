Украина уже заполнила опросник, необходимый для получения статуса кандидата в Евросоюз. Теперь страна ждет действий от Еврокомиссии.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире национального телемарафона.

"Как президент и обещал Урсуле фон дер Ляйен, когда она посещала 8 апреля Украину, в течение недели Украина заполнит опросник, который госпожа Урсула привезла с собой. Сегодня прошла неделя, и можем констатировать, что тот документ, который привезла Урсула, с украинской стороны заполнен. Поэтому дальше будет мяч на стороне Европейской комиссии. Она будет готовить соответствующую рекомендацию, выполняет ли Украина копенгагенские критерии членства. Без такой рекомендации никто нас в ЕС не примет", - сообщил Жовква.

По его словам, в ОП ожидают, что на основе той информации, которую Украина предоставила Европейской комиссии, такая рекомендация будет положительной, "а дальше мяч на стороне государств - членов ЕС".

Замруководителя ОП добавил, что Украина ожидает предоставления ей статуса страны - кандидата на членство в ЕС на заседании Европейского совета в июне.

Напомним, что 8 апреля во время визита в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС. В связи с этим наша страна ждет предоставления статуса кандидата в члены ЕС этим летом.

Мы рассказывали, что посол ЕС заявил, что Украина "подписала кровью членство в Союзе" и просит поскорее дать Киеву статус кандидата.