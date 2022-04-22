Пентагон исключает возможность участия ВМС США в каких-либо операциях по снятию блокады портов в Черном море.

Об этом заявил представитель Минобороны США Джон Кирби на пресс-конференции 21 апреля.

Ранее в министерстве обороны США заявили, что не планируют участия в возможной эвакуации гражданских лиц из Мариуполя. В Пентагоне сообщили, что США не будут помогать в этом процессе в какой-либо наземной операции. Сотрудник оборонного ведомства добавил, что американские самолеты также не будут принимать участие в эвакуации людей.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

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