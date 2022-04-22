Германия по итогам 2022 года может заплатить России рекордную сумму за поставляемые энергоносители - нефть, газ и уголь.

Об этом сообщает со ссылкой на исследование Гринписа Deutsche wirtschafts nachrichten.

Согласно исследованию, расходы на российскую нефть могут увеличиться с 11,4 млрд евро в предыдущем году до 14,3 млрд евро в 2022-м.

Счета за импорт газа могут даже удвоиться и возрасти в этом году с 8,8 до 17,6 млрд евро. Таким образом, Германия заплатит России в общей сложности почти 32 миллиарда евро за нефть и газ - больше, чем она платила за последние годы.

Поставки российского угля (на импорт которого с августа вводится эмбарго) будут стоить 2 млрд евро. Таким образом, сумма, которую Германия потратит в 2022 году на российские энергоносители, достигнет рекордных 33,9 млрд евро.

Мы писали, что Украина с первых дней войны призывает мир перестать покупать у России энергоносители, ведь Россия получает основной доход от продажи нефти и газа, чем и поддерживает свою экономику в период санкций и покрывает расходы на войну в Украине. Зеленский постоянно критикует Европу за то, что она не отказывается от покупки нефти у России.

После выявления военных преступлений в Буче в Европе стали активнее работать над тем, чтобы найти способы отказаться от российской нефти. Предполагаются варианты, что эмбарго на импорт российской нефти в ЕС может быть разделено на две части: сначала будет введен запрет на поставку танкерами, а позже - через трубопроводы. Также в Европейском союзе работают над "умными механизмами", которые позволят включить нефть в следующий санкционный пакет против РФ.