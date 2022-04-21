Австрия прекратила импортировать и перерабатывать нефть из России в марте. Об этом со ссылкой на пресс-службу австрийской нефтегазовой компании OMV, которая считается крупнейшей в Центральной Европе, сообщает ТАСС.

По оценке компании, доля российского сырья в переработке на заводах OMV в австрийском Швехате и немецком Бургхаузене была сравнительно небольшой.

"В течение марта мы заменили эти объемы другой сырой нефтью с рынка. В настоящее время мы не перерабатываем российскую нефть", - пояснили в пресс-службе OMV.

Отметим, что австрийская Государственная компания OIAG владеет 31,5 % акций OMV, 50,9 % находятся в свободном обращении.

По данным Статистического управления страны и Ассоциации нефтяной промышленности, в 2021 году только 7,8% или 596 тыс. тонн австрийского импорта нефти пришлось на РФ. Важнейшим поставщиком нефти в Австрию уже много лет является Казахстан (38,9% всего импорта), Ливия (22,1%), и Ирак (20,7%).

Напомним, на днях канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Австрия еще несколько лет не сможет отказаться от российского газа.

Отметим, что Австрия получает 80% своего природного газа из России и выступала против немедленного введения эмбарго ЕС на поставку газа из РФ, утверждая, что внезапно переключиться на альтернативных поставщиков невозможно.

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