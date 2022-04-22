Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 22 апреля.

Соответствующее сообщение Генштаб ВСУ опубликовал в Facebook.

Общие боевые потери противника ориентировочно составили:

личного состава - около 21200 человек,

танков - 838 единиц,

боевых бронированных машин- 2162 единицы,

артиллерийских систем - 397 единиц,

РСЗО - 138 единиц,

средства ПВО - 69 единиц,

самолетов - 176 единиц,

вертолетов - 153 единицы,

автомобильной техники - 1523 единицы,

корабли - 8 единиц,

цистерн с ГСМ - 76 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 172 единицы,

специальная техника - ​​27 единиц,

пусковые установки ОТРК - 4 единицы.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Как смотреть "Страну" и блог Олеси Медведевой в Украине - смотрите в выпуске "Ясно.Понятно".