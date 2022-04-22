21 200 военных, 2 162 бронемашин, 838 танков. Генштаб озвучил потери российской армии в Украине
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 22 апреля.
Соответствующее сообщение Генштаб ВСУ опубликовал в Facebook.
Общие боевые потери противника ориентировочно составили:
- личного состава - около 21200 человек,
- танков - 838 единиц,
- боевых бронированных машин- 2162 единицы,
- артиллерийских систем - 397 единиц,
- РСЗО - 138 единиц,
- средства ПВО - 69 единиц,
- самолетов - 176 единиц,
- вертолетов - 153 единицы,
- автомобильной техники - 1523 единицы,
- корабли - 8 единиц,
- цистерн с ГСМ - 76 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 172 единицы,
- специальная техника - 27 единиц,
- пусковые установки ОТРК - 4 единицы.
Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.
Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.
"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.
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