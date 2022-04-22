По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США, у украинских сил больше танков на ходу, чем у России в зоне проведения "спецоперации".

Об этом пишет издание The Washington Post.

"Сейчас у украинцев больше танков, чем у россиян. И у них, безусловно, есть право их использовать", - сказал чиновник на условиях анонимности.

Как отметила газета, сравнительное количество танков само по себе не является определяющим фактором того, чья сторона имеет преимущество. К тому же Россия меняет тактику вторжения, сосредотачивая усилия на Донбассе и вдоль морского побережья.

Но превосходство Украины в танках - важный показатель. Вдобавок союзники собирают ресурсы, чтобы помочь украинским вооруженным силам отразить российское вторжение. Так, в четверг администрация Байдена объявила о дополнительной военной помощи Украине в размере 800 миллионов долларов, включая дополнительные 144 тысячи 155-мм гаубичных артиллерийских снарядов и беспилотник новой марки, специально разработанный для нужд Украины на поле боя.

Чиновник также отметил, что около двух десятков российских батальонных тактических групп проходят перевооружение и пополнение запасов.

Неясно, каково общее количество танков с обеих сторон и не приведут ли усилия России по пополнению запасов этих подразделений в конечном итоге к смещению баланса танков, задействованных в Украине, в пользу Москвы, пишет издание.

Ранее "Страна" рассказывала об упомянутых в статье новых беспилотниках.

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