Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал в отставке Вальдемар Скшипчак обвинил британского премьер-министра Бориса Джонсона в разглашении военной тайны. По его мнению, информация о том, что инструкторы Лондона уже обучают украинских солдат пользоваться оружием от НАТО, являлась конфиденциальной.

Об этом пишет польское издание Fakt.

"Премьер-министр раскрывает военную тайну. Военная подготовка — дело армейское, в такой обстановке — секретное. Прежде чем говорить такие вещи, нужно подумать", — сказал генерал.

По словам Скшипчака, такие высказывания Джонсона могут привести к серьёзным последствиям. Генерал в отставке уверен, что неосторожные заявления премьера ставят под угрозу безопасность солдат.

Кроме того, мы также писали о том, что Бориса Джонсона призывают уйти в отставку из-за нарушения карантинных запретов в декабре 2020 года.

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает, что означают озвученные Россией планы по наступлению на юге Украины к Приднестровью.