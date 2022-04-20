Премьера Британии Бориса Джонсона призывают уйти в отставку из-за нарушения карантинных запретов в декабре 2020 года.

Об этом пишет ВВС.

Джонсон, отвечая на вопросы депутатов Палаты общин о вечеринках, проходивших в его резиденции во время локдауна, принес глубокие извинения. Однако он не признал себя виновным в том, что осознанно нарушал распоряжения собственного кабинета: по его словам, он не знал, что нарушает карантинные правила.

Глава Лейбористской партии Кир Стармер, назвали слова Джонсона абсурдными и оскорбительными. А высокопоставленный член Консервативной партии Марк Халпер призвал Джонсона подать в отставку.

Напомним, по данным СМИ, 18 декабря 2020 года, в разгар зимнего локдауна, в резиденции премьера была проведена рождественская вечеринка. Это случилось всего через два дня после того, как в Лондоне были введены самые жесткие ограничительные меры.

Также мы писали о том, что недавно Джонсон был с визитом в Киеве.

Кроме того, сообщалось, что премьер Великобритании Борис Джонсон не верит в дипломатическое урегулирование ситуации в Украине.