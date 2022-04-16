Премьер-министру Британии Борису Джонсону и другим членам британского правительства запретили въезд в Россию "в связи с беспрецедентно враждебными действиями Великобритании, выразившимися, в частности, во введении санкций в отношении высших должностных лиц Российской Федерации".

Об этом сообщили в российском МИД.

Также Москва обвинила Лондон в "развязывании информационно-политической кампании против России".

Всего в список попали 13 лиц. В частности, там есть заместитель премьер-министра, министр юстиции Доминик Рааб, министр внутренних дел Прити Пател, министр финансов Риши Сунак, первый министр Шотландии Никола Стерджен, генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман, а также депутат парламента от консервативной партии, бывшая премьер-министр Британии Тереза Мэй.

В МИД России утверждают, что руководство Великобритании "намеренно нагнетает обстановку вокруг Украины". Лондон "накачивает киевский режим летальными вооружениями и координирует аналогичные усилия со стороны НАТО". А также британские власти усиленно подталкивают западных союзников и другие страны к "введению широкомасштабных антироссийских санкций, которые, однако, бессмысленны и контрпродуктивны".

"Любые санкционные нападки неизбежно ударят по их инициаторам и получат решительный отпор", - говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее мы писали, что Великобритания внесла в санкционный список Вагита Алекперова, Владимира Евтушенкова, Владимира Якунина и Виктора Медведчука. Всего в новом списке 206 человек.

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