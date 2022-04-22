Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что война в Украине может продлиться до конца 2023 года.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов в Нью-Дели, пишет Insider.

Джонсон считает, что это "печально, но это реальная вероятность". При этом он не верит, что России удастся "покорить дух украинского народа".

Также он не думает, что Кремль сможет отступить из-за катастрофического провала, поэтому у Владимира Путина "похоже не осталось другого выхода, кроме как пытаться и дальше изматывать украинцев бесконечными артиллерийскими обстрелами".

"У Путина огромная армия. У него очень сложное политическое положение, потому что он совершил катастрофическую ошибку. Единственный вариант, который у него сейчас есть, — это продолжать пытаться использовать свой ужасающий, жестокий подход — во главе с артиллерией — пытаясь перебить украинцев. И он очень близок к захвату сухопутного коридора в Мариуполе", - заявил Джонсон.

Напомним, ранее советник главы ОП Алексей Арестович посоветовал уезжать из Украины всем, кто не готов жить в состоянии войны с РФ до 2035 года.

"Страна" разбиралась, какие планы наступления озвучила Россия и что они означают.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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